Dl Sport, il governo apre alle correzioni: occhi puntati su articoli 9 quater e 11

Il decreto Sport arriva in Aula al Senato accompagnato da una scia di incertezze. Dopo i rilievi del Quirinale su alcuni passaggi ritenuti potenzialmente non omogenei o non urgenti, il governo apre alla possibilità di modifiche. Gli articoli sotto osservazione sono il 9 quater, che assegna a Sport e Salute la gestione di grandi eventi con fondi pubblici, e l'11, che introduce una commissione indipendente per il controllo contabile delle federazioni sportive. Lo ha spiegato il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della seduta della commissione Bilancio del Senato riunita per dare un parere al provvedimento. "Ci saranno emendamenti del relatore", ha spiegato Maurizio Gasparri, presidente dei senatori Fi. "Si è risolto tutto", ha aggiunto.