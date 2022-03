Dl Sostegni ter, via libera definitivo dalla Camera: il testo è legge

L'aula della Camera ha approvato, con 312 voti favorevoli, 33 contrari e tre astenuti, il decreto Sostegni ter.

Il testo, già approvato dal Senato, è ora legge. Tra le novità più importanti, il decreto contiene l'allargamento della platea per i ristori per attività commerciali e turistiche e le modifiche sulle norme per la concessione dei bonus edilizi.