Dl sicurezza, Salvini: "81 emendamenti M5s? Non si fa così"

Per il dl sicurezza "la scadenza per la presentazione degli emendamenti è oggi: perché i 5Stelle hanno presentato 81 emendamenti come se fossero all'opposizione?". E' quanto si chiede il vicepremier Matteo Salvini su Facebook. E rivolgendosi direttamente ai pentastellati: "Ragazzi non è così che si lavora, non è cosi che si fa tra alleati. Io poi sono ben contento se c'è qualcosa da migliorare".