Dl Sicurezza bis, stop navi:Viminale agirà di concerto con ministeri

Il ministro dell'Interno, per motivi di ordine pubblico, può bloccare le navi in acque italiane "di concerto" con gli altri ministri competenti, Difesa e Trasporti, e "informandone il presidente del Consiglio dei ministri". E' una novità che compare nella nuova bozza del decreto Sicurezza bis, che potrebbe arrivare giovedì in Cdm. Nel testo circolato si rafforza la collegialità della decisione sulle navi dei migranti.