Dl Semplificazioni, Pinotti: "Salta lo stop dei tributi per Genova"

Con il taglio degli emendamenti al dl Semplificazioni "è saltata la proroga della sospensione dei tributi e dei contributi per il 2019 per i cittadini e per le aziende colpiti dal crollo del Ponte Morandi". Lo ha detto la senatrice genovese del Pd, Roberta Pinotti, sottolineando come ciò rischi "di mettere in ginocchio la città che sta cercando di risollevarsi".