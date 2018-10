Dl Salvini, fonti ministero Salute: non si discute diritto a cure

Dopo le polemiche suscitate dal cosiddetto Daspo negli ospedali per contrastare la violenza a medici e personale sanitario, arrivano le rassicurazioni del ministero della Salute. "Non è in discussione, né lo è mai stato, il diritto alle cure di tutti i cittadini, cosa che sarebbe chiaramente incostituzionale", fanno sapere infatti fonti del ministero.