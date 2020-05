Dl Rilancio, Berlusconi: "Ci soddisfa solo in minima parte"

E' severo il giudizio di Silvio Berlusconi sul decreto Rilancio presentato dal governo. "Soddisfa le mie aspettative solo in minima parte e soprattutto troppo tardi - ha detto il leader di Forza Italia in una intervista a "Il Giornale" -. Temo che dei 55 miliardi ne verranno attivati soltanto un terzo. E soprattutto quando?". "Per agricoltura e turismo - ha aggiunto - non è stato fatto nulla di ciò che avevamo chiesto".