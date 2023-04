Dl Pnrr, pensionati ai vertici della P.A.: incarichi più facili

Si amplia la possibilità di un incarico retribuito ai vertici della Pubblica amministrazione per personale in pensione.

Un emendamento del governo al decreto Pnrr in discussione in commissione Bilancio al Senato prevede infatti di allargare la platea dei possibili beneficiari anche agli enti per i quali viene prevista la ratifica della nomina con la sola informativa alle Camere. Per tali enti infatti non è possibile attualmente un incarico retribuito a persone, appunto, già in pensione.