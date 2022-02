Dl Milleproroghe, ok alla sperimentazione sugli animali fino al 2025

Le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno infatti approvato una serie di emendamenti identici al dl Milleproroghe: il testo originario del governo prevede la proroga solo per sei mesi. L'esecutivo in commissione ha espresso parere contrario alle modifiche ma è stato battuto.

Chi ha lavorato alla modifica sottolinea come si tratti di sperimentazioni necessarie tra l'altro alla produzione anche dei vaccini anti Covid e di farmaci utilizzati per le chemioterapie così come gli xenotrapianti d'organo, invece, rappresentano una speranza per i pazienti che da anni aspettano un donatore compatibile per un trapianto.

Boldi (Lega): sperimentazione animale continua - "Grazie all'ottimo lavoro della Lega al governo e dei colleghi nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera, - dichiara la deputata della Lega Rossana Boldi, vicepresidente della commissione Affari sociali, - è stato approvato l'emendamento su sperimentazione animale 4.74, a mia prima firma. I divieti di sperimentazione animale negli studi di xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, infatti, non trovano riscontro nella direttiva europea sulla protezione degli animali e sono oggetto di una procedura d'infrazione a carico del nostro Paese. Con questo intervento, ottenuto con una maggioranza trasversale, viene scongiurata una proroga di soli sei mesi all'entrata in vigore di quei divieti ingiustificati, ponendo la scadenza al 1° luglio 2025: tempistica più adeguata alla ricerca di metodi alternativi idonei".

Pd: vince il Parlamento - "Sono sorpreso del parere contrario del governo" all'emendamento che proroga l'entrata in vigore del divieto di sperimentazione sugli animali negli studi sugli xenotrapianti d'organo e sulle sostanze d'abuso: così il deputato Pd Fausto Raciti commenta l'approvazione nelle commissioni di una modifica al dl Milleproroghe. "Mi spiace che una battaglia giusta sia stata vinta dal Parlamento contro il governo. E' una cosa assurda e spero sia l'occasione per rivedere la legge". La modifica approvata è fatta "nel nome della scienza e della Ue", aggiunge sottolineando che in questo modo "evitiamo il rischio di incappare in un'infrazione da parte di Bruxelles".