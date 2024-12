Dl Milleproroghe, nessun rimborso per le multe no vax già pagate

Chi durante la pandemia non si è vaccinato e ha pagato la multa non rivedrà un soldo. Chi, invece ha ignorato anche la sanzione sarà "graziato" e non dovrà più corrispondere la somma. Nell'ultima bozza del decreto Milleproroghe, circolata dopo l'approvazione in Cdm, viene specificato che non sono previsti rimborsi per chi, non avendo ottemperato agli obblighi vaccinali previsti durante la pandemia di Covid, ha già pagato la multa di 100 euro. Nel testo si legge, infatti, che "restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto". Continua così a far discutere la norma contenuta nel testo approvato dal consiglio dei ministri che prevede lo stop alle multe per coloro che non si sono sottoposti alla vaccinazione per il Covid.