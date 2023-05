Dl migranti, ricorsi su protezione: ok governo a correzioni

Sul dl migranti il governo ha reso parere favorevole all'ordine del giorno di Gianfranco Rotondi.

Lo ha detto nell'Aula della Camera il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, specificando che l'atto segue "una segnalazione del comitato per la Legislazione" di Montecitorio. L'odg impegna l'esecutivo a una correzione dell'articolo 7 ter del provvedimento per la parte riguardante i ricorsi in caso di inammissibilità della richiesta di protezione internazionale. La correzione dovrebbe arrivare con un provvedimento ad hoc, senza dunque modificare ancora il decreto legge.