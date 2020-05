Dl maggio, Bonetti a Tgcom24: "Risorse insufficienti per le famiglie"

"Le risorse che saranno stanziate dal prossimo decreto le ritengo del tutto insufficienti per rispondere alle reali esigenze delle famiglie . La mia richiesta non è stata accolta, non sono stati stanziati sufficienti soldi". Lo ha detto il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti , intervistata dal direttore di Tgcom24, Paolo Liguori. "Credo sia un errore, in questo momento le famiglie italiane necessitano davvero di investimenti".

"Avevo proposto un assegno per ogni figlio che non è stato accolto dalla maggioranza - ha spiegato -. Avevo chiesto risorse adeguate per i congedi parentali e i voucher baby sitter da estendere però per un maggior utilizzo per i servizi educativi".

Bonetti ha poi aggiunto che nel dl maggio "ci saranno delle risorse, non tante, per costruire una rete di servizi educativi, cioè attività come i centri estivi in aiuto per le famiglie e sono convinta che queste risorse sapranno attivare quella comunità educante che non è presente solo nella scuola ma anche fuori e che comprende il terzo settore, le comunità locali, il volontariato, il mondo dello sport. Non lasceremo sole le famiglie".