Dl Infrazioni, il governo pone la questione di fiducia

Sul decreto legge Infrazioni il governo ha posto la questione di fiduci: si tratta del dl di conversione recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

L'annuncio è stato dato in Aula dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. La seduta è stata tolta e aggiornata a mercoledì: alle ore 17 inizieranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia, seguite alle 18:30 dalla chiama per la votazione. A partire dalle 19:30 è previsto il voto degli odg, poi le dichiarazioni e la votazione finale del provvedimento.