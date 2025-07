Dl Infrastrutture, ok del Senato alla fiducia: è legge

Il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul dl Infrastrutture nel testo già licenziato dalla Camera. Il decreto è dunque convertito ed è legge. I sì sono stati 104, i no 67, mentre il senatore Durnwalder della Svp si è astenuto. Il provvedimento introduce una serie di norme per imprimere una forte accelerazione alla realizzazione di infrastrutture chiave, ottimizzare la gestione dei contratti pubblici, assicurare l'efficienza del sistema dei trasporti e valorizzare il demanio, in linea con gli obiettivi del Pnrr e gli impegni europei. Tra le disposizioni urgenti rientra il Ponte sullo Stretto di Messina, mentre le opere giudicate strategiche per la difesa nazionale avranno un iter velocizzato riguardo all'esonero della Valutazione di impatto ambientale.