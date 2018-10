Dl Genova, Rixi: "Ci sono i margini per inserire le norme antimafia"

"Ci sono margini per poter inserire nel decreto" le norme antimafia. Lo assicura il sottosegretario ai Trasporti, Edoardo Rixi, dopo l'appello del presidente Anac Raffaele Cantone e del commissario di Genova Marco Bucci perché le norme antimafia siano inserite nel dl Genova. "Lo si potrà fare - ha spiegato Rixi - in Aula o nelle commissioni che daranno un parere sul testo. L'importante per noi era che la parte sull'antimafia non gravasse sui tempi".