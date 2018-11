Dl Genova, il Senato boccia l'emendamento contro il "condono Ischia"

L'emendamento è stato respinto da 200 no, 75 voti favorevoli e un astenuto. La proposta di modifica presentata da Forza Italia, a firma di Urania Papatheu, era passato martedì nelle commissioni riunite Ambiente e Lavori pubblici, grazie al sì del senatore M5S, Gregorio De Falco, e l'astensione della collega Paola Nugnes. L'effetto sarebbe stato quello di smontare il riferimento normativo del provvedimento al condono del 1985, approvato dal governo Craxi, per gli immobili in attesa di regolarizzazione e che sono crollate durante il terremoto dell'agosto 2017.



Laforgia (Leu): Condono schiaffo in faccia a italiani - "La maggioranza che doveva promuovere legalita' e rispetto delle regole, vota un condono inaccettabile e lo inserisce nel pacchetto di misure pensate per la tragedia che ha colpito Genova. Una brutta pagina per il Paese e uno schiaffo in faccia agli italiani perbene". Così il senatore di Leu Francesco Laforgia.



Toninelli: tutto bene - "Mi pare stia andando molto bene". E' il commento del ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli, uscendo dall'Aula del Senato subito dopo il voto dell'emendamento sul condono a Ischia. Il ministro ha così risposto ai cronisti che a Palazzo Madama gli chiedevano se era soddisfatto del voto.



Mirabelli (Pd): Forza Italia per il condono con maggioranza - "Forza Italia, sotto la bandiera del condono di Di Maio, si riallinea con la maggioranza, votando no al proprio emendamento passato ieri in Commissione. Ormai è uno scambio continuo di favori. Oggi M5S e Lega hanno anche regalato la vicepresidenza dell'antimafia ad una senatrice di Forza Italia. Se sono rose, fioriranno", afferma il senatore Pd Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama.



Dl Genova: senatori Fi campani ritirano autosospensione - "Visto che il nostro partito non è una caserma, non è militarizzato e che il presidente Bernini ha lasciato libertà di voto sugli emendamenti relativi a Ischia, ritiriamo l'autosospensione dai gruppi e riprendiamo appieno la nostra attivita' politica, ringraziando il capogruppo Bernini per aver saputo cogliere con grande attenzione e sensibilità le nostre aspettative".Lo dichiarano i parlamentari di Forza Italia Domenico De Siano, Vincenzo Carbone, Luigi Cesaro, Antonio Pentangelo, Paolo Russo e Carlo Sarro.