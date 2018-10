Dl Fisco: tra tasse ed evasione, cittadini divisi sul nuovo condono

Di fronte alla nuova proposta del governo legata al condono fiscale sono i piccoli imprenditori ad esultare e a chiedere che il tutto venga approvato, ma come evidenzia il nuovo programma di Rete 4 "Stasera Italia", molti sono convinti che il provvedimento favorisca troppo gli evasori e addirittura i casi di riciclaggio di denaro sporco.



L'inviato Francesco Giambertone si è rivolto direttamente ad alcuni contribuenti che ha incontrato all'Agenzia delle Entrate di Milano, dove le opinioni sono molto diverse. "Questo condono è una cosa intelligente ed era da fare per le imprese - commenta un imprenditrice. "Un conto è una dimenticanza, un conto è un momento di difficoltà - afferma un altro cittadino, che aggiunge - capitali all'estero, condoni per milioni di euro è un'altra cosa che in Italia non andrebbe più fatta".