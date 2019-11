Dl Fisco, stop all'emendamento sul taglio Iva degli assorbenti 

La commissione Finanze della Camera ha inoltre giudicato inammissibili gli emendamenti del M5S al dl Fisco che prevedevano una sospendere nel 2020 del pagamento dei canoni per le concessioni delle spiagge, in attesa di una "revisione complessiva del sistema delle concessioni demaniali marittime", e agevolazioni per l'acquisto di airbag per motociclisti, con un bonus di ammontare fino a 250 euro.