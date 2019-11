Dl fisco, si tratta ancora su carcere evasori: dubbi di Italia Viva

Si tratta ancora sul carcere per i grandi evasori. La maggioranza sembrava vicina alla chiusura dell'accordo per attenuare la stretta sui reati meno gravi, ma sul dl fisco non c'è ancora intesa. Nell'ultima bozza si interviene sia per ridurre le pene detentive sulle omesse dichiarazioni, sia per rivedere la soglia oltre la quale scatta il penale per gli omessi versamenti. Ma ci sarebbero ancora dubbi, in particolare da parte di Italia Viva.