Dl fisco, M5S: "Stop a scudo penale per le frodi con fatture false"

Il Movimento 5 stelle ha presentato un emendamento al decreto fiscale per eliminare lo scudo penale per le frodi con fatture false o altri artifici legato al condono. Nella richiesta di modifica, depositata in commissione Finanze al Senato, si chiede di sopprimere l'intero comma 9 dell'articolo 9, che disciplina la nuova "dichiarazione integrativa speciale".