Dl fisco: il carcere per gli evasori sarà in un provvedimento ad hoc

La norma per il carcere agli evasori ci sarà ma non sarà nel Dl fiscale. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che c'è accordo nel trattarlo in un disegno di legge ad hoc. Intanto al termine del vertice su Dl Fisco il vicepremier Luigi Di Maio ha affidato a Instagram la propria soddisfazione per l'esito dell'incontro. "Sono molto felice dei risultati di questa sera. Oggi si brinda!" scrive postando una foto di un bicchiere di vino rosso.