Dl Fisco, emendamento del governo sul 2 per mille ma c'è l'altolà del Colle

Un emendamento del governo al decreto Fisco ha l'obiettivo di cambiare il 2 per mille, la quota dell'Irpef che il contribuente può destinare al sostegno dei partiti politici e ridisegnerebbe l'intera disciplina, riducendo il contributo allo 0,2 per mille, ma stabilendo che anche la quota di chi non esplicita la scelta andrà comunque a sostenere i partiti. È arrivato, però, l'altolà del Colle che ha fatto sapere ai parlamentari che un tale provvedimento non passerebbe il vaglio degli uffici del Quirinale. Se passasse l'emendamento, la politica dal prossimo anno potrebbe incassare complessivamente oltre 40 milioni, quasi il doppio di quanto riceve oggi.