Meloni ai sindaci: "Rivendico lo stop abuso ufficio, no processi agli amministratori onesti"

Il premier Giorgia Meloni, in videocollegamento con l'assemblea dell'Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni, rivendica la bontà della scelta di abrogare l'abuso d'ufficio. "Abbiamo affrontato la questione della responsabilità degli amministratori locali per non lasciare i nostri sindaci in balia della cosiddetta paura della firma", spiega il premier per la quale l'eliminazione di questo reato "serve ad assicurare serenità a chiunque intenda operare nella legalità, senza rischiare lunghi e disonorevoli processi per le persone perbene".