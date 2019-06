Dl Crescita, via libera al compromesso salva-Roma e salva-Comuni

Via libera al compromesso sul debito di Roma. Le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato l'emendamento al dl Crescita che trasferisce allo Stato parte del debito storico della Capitale (1,4 miliardi) e viene incontro agli altri Comuni in dissesto e pre-dissesto. Prevista inoltre l'istituzione di un fondo dove far confluire eventuali minori esborsi per la rinegoziazione dei mutui da parte del Commissario al debito di Roma.