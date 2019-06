Dl crescita: saltano novità rc auto e Commissario Euro 2020

Niente da fare per le novità sull'rc auto che la maggioranza puntava a inserire nel decreto crescita. L'emendamento, che consentiva ai conducenti virtuosi e ai loro familiari di assicurare più veicoli, anche di diversa tipologia, con la classe di merito più favorevole, è stato giudicato inammissibile. Stessa sorte per l'emendamento che istituiva un Commissario per accelerare gli appalti in vista degli Europei di calcio del 2020.