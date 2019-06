Dl Crescita, Raggi:finalmente vengono tagliati interessi debito Roma

"Una buona notizia per i romani e per gli italiani. L'approvazione definitiva del dl Crescita dà finalmente il via libera alla norma che taglia gli interessi da pagare alle banche, sul debito storico di oltre 12 miliardi di euro accumulato dalle precedenti amministrazioni". Lo afferma il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Era una soluzione che avevamo chiesto mesi fa ma che, per ragioni elettorali, è divenuta inutile terreno di scontro", sottolinea.