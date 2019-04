Dl crescita con "salva Roma" in Cdm, Conte chiede l'ok a Lega e M5s

Il dl crescita entrerà in Cdm con il "salva Roma" e su questo provvedimento il premier, Giuseppe Conte, chiede il voto positivo di Lega e M5s per vararlo e inviarlo al Parlamento. In Cdm si potranno valutare due opzioni: approvazione del provvedimento così com'è per poi aggiungere altre norme in sede di conversione parlamentare, oppure approvazione del provvedimento ma stralciando il "salva Roma" per poi inserirlo in un altro contesto.