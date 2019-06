Dl Crescita, arriva norma per salvare i fornitori di Mercatone Uno

Arriva la norma per salvare i fornitori di Mercatone Uno, i cui punti vendita erano gestiti dalla Shernon Holding, dichiarata fallita. I relatori al dl Crescita hanno depositato un emendamento che amplia la platea dei beneficiari del fondo per le "vittime dei mancati pagamenti", così come annunciato da Luigi Di Maio. Oltre alle Pmi potranno accedere anche i professionisti, mentre i debitori potranno essere anche soggetti diversi dalle aziende.