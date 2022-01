Dl Covid, Senato approva con 130 sì, ora passa alla Camera

ansa

L'aula del Senato ha approvato con 130 voti favorevoli, 14 contrari e nessun astenuto il decreto Covid varato dal governo il 26 novembre e che disciplina tra l'altro il Green pass rafforzato. Ora passerà alla Camera per la conversione definitiva in legge. Il provvedimento prevede tra l'altro, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, dell'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, scolastico, dei settori della difesa, sicurezza e soccorso pubblico.