Dl Covid, il governo ha posto la fiducia al testo in Senato

Il governo ha posto la fiducia al decreto legge sul Covid, in fase di discussione in Senato. Lo ha comunicato all'Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico d'Incà. Il presidente di turno di Palazzo Madama Anna Rossomando ha quindi subito sospeso la seduta per convocare la conferenza dei capigruppo, che definirà la tempistica dei lavori.