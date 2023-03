Dl Calamità, la Camera dà l'ok definitivo al testo

Il dl Calamità riceve l'ok definitivo.

L'Aula della Camera ha approvato il testo con 144 voti a favore, nessun contrario e 99 astenuti (l'intera opposizione). Il decreto legge contiene misure relative a diversi eventi calamitosi verificatisi in Italia, a partire da quelli sismici. In particolare sono previste norme per favorire la ricostruzione e la ripresa economica delle aree colpite dai terremoti del 2016 nel Centro-Italia e del 2009 in Abruzzo, così come il territorio delle Marche colpito dagli eventi alluvionali del 2022. Previsto anche un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2023 del Fondo regionale di protezione civile.