Dl bollette, il governo pone la questione di fiducia

Sul decreto bollette il governo ha posto la questione di fiducia.

Ad annunciarlo in Aula è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. In base agli accordi presi tra i gruppi parlamentari, il voto per la conversione in legge è previsto entro le 14. La seduta è stata quindi sospesa per convocare la conferenza dei capigruppo.