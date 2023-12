Dl anticipi, il governo pone la fiducia alla Camera

Il governo ha posto la questione di fiducia sul cosiddetto dl anticipi, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Lo ha annunciato, nell'aula della Camera, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il testo è già stato approvato dal Senato ed è in scadenza il 17 dicembre. L'opposizione è contraria: secondo il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova, si tratta dell'ennesimo "voto di fiducia" e ciò "è intollerabile".