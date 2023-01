Dl Aiuti quater, 180 emendamenti: opposizioni contro le trivelle

Gli emendamenti al dl Aiuti quater presentati in commissione Bilancio alla Camera sono in tutto 180.

Le opposizioni, dal Pd al M5s passando per Avs, hanno presentato emendamenti contro le trivelle. Il voto in commissione è previsto per lunedì, in tempo per l'avvio dei lavori d'Aula dove il governo dovrebbe porre la fiducia. Il decreto scade a metà mese. "Il Pd ha presentato una sessantina di emendamenti, tra cui quelli per evitare le trivellazioni al di fuori delle 9 miglia in deroga al Pitesai - spiega il capogruppo dem Ubaldo Pagano -, quelli sul Superbonus per riportarlo a come era stato individuato nella scorsa Legge di bilancio e per la proroga per le case popolari". Sia il Movimento (che ha presentato 83 emendamenti) sia Alleanza Verdi-Sinistra hanno presentato emendamenti soppressivi sulle trivelle. Nessun emendamento dal Terzo polo.