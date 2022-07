Dl Aiuti, ok della Camera alla fiducia: 28 deputati M5s non votano

I deputati M5s che non hanno espresso il proprio voto sono stati 28 . "Ok la fiducia al governo, vogliamo collaborare: abbiamo votato alla Camera, al Senato vedremo" , ha affermato dopo il voto il presidente dei Cinque Stelle Giuseppe Conte .

Non molti, considerando che il

gruppo è composto attualmemte da 103 parlamentari

gli assenti tra le fila della Lega

Record di presenze invece per il Pd

. Inoltre 13 di loro erano assenti "giustificati" in quanto in missione. Più numerosi, a sfogliare i tabulati della votazione in Aula,, che è ormai il primo gruppo parlamentare alla Camera con 131 deputati: in 25 non hanno partecipato al voto e altri 9 erano in missione.: 83,5%, ossia 81 votanti su 97 appartenenti al gruppo.