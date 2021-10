Discoteche, Fedriga: se capienza è al 35% non riapriranno

"Le discoteche con la capienza del 35% non aprono, perché è antieconomico". Così il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, sottolineando come sia "utile fare un ragionamento approfondito per ipotizzare un ampliamento". "Forse è meglio far andare le persone dentro una discoteca con il Green Pass - ha aggiunto - rispetto a farle andare in locali che fanno la medesima attività ma senza controlli".