Dipendenti assenteisti, Bongiorno: "Presto le impronte digitali"

"Zero sconti per i furbetti del cartellino". Lo ha scritto su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, a proposito della notizia dei 17 dipendenti assenteisti licenziati dalla Regione Toscana. In ministro ha quindi aggiunto che "assentarsi dal lavoro attestando in modo fraudolento la presenza in ufficio è truffa aggravata, presto le impronte digitali".