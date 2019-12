D'Incà: da referendum taglio parlamentari nessun rischio per governo

Il raggiungimento delle firme per il referendum sul taglio dei parlamentari non è un rischio per il governo. Ne è convinto il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. "Continueremo a lavorare per raggiungere risultati come l'approvazione del decreto scuola al Senato e la chiusura della Manovra alla Camera. Non vedo alcun problema all'orizzonte", ha assicurato il ministro.