Dimissioni Toti, Nordio: "Sconfitta per la democrazia"

Il Guardasigilli ha anche replicato sul rapporto sullo Stato di diritto della Commissione europea, secondo cui l'abuso d'ufficio potrebbe intralciare le indagini in materia di frode e corruzione: nessuna bocciatura, "il 14 giugno tutti gli Stati del Consiglio Giustizia e Affari interni hanno votato a favore della nostra formula. Hanno riconosciuto il merito dei nostri sforzi nella lotta, quella vera, alla corruzione". Per quanto riguarda il sovraffollamento delle carceri, sugli stranieri "stiamo lavorando giorno e notte per accordarci con gli Stati di provenienza per far scontare la pena a casa loro". E per i tossicodipendenti "la pena può esser scontata in strutture protette, non necessariamente carcerarie".