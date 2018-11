Dijsselbloem lancia l'allerta finanziaria sull'Italia, ma solo nel video manipolato sui social dal M5s

Il video manipolato - Secondo quanto pubblicato dal M5s Europa sulla propria pagina Facebook ufficiale, l’ex presidente dell’Eurogruppo avrebbe invitato a speculare sui mercati italiani. Il post datato 30 ottobre era intitolato proprio "GOLPE FINANZIARIO CONTRO L'ITALIA". Nel testo che accompagnava il filmato, si spiegava così la vicenda: "Jeroen Dijsselbloem è un politico olandese alleato del Pd in Europa. Le sue ultime dichiarazioni fanno rabbrividire. In una intervista alla CNBC invita apertamente i mercati a punire l’Italia facendo salire gli interessi sul debito. Questa è l’ennesima conferma che l’establishment finanziario è contro il popolo. Ci fanno la guerra perché abbiamo chiuso il rubinetto a banche e lobby! La notizia è stata ripresa da Zerohedge, nessun telegiornale italiano invece riportato le sue dichiarazioni[...]". Le parole di Dijsselbloem vengono però, distorte completamente così come il suo ragionamento. Ad un certo punto nella video intervista così come riproposta dal M5s, fuori campo si sentono parole che il politico non avrebbe mai pronunciato. In particolare Dijsselbloem inviterebbe "apertamente i mercati a lanciare un attacco alle finanze italiane, spiegando loro anche come devono fare, e cioè orchestrando un danno ai titoli italiani, facendo così salire gli interessi sul debito all’Italia". L’unico modo per punire il nostro Paese -sempre secondo il falso video di Dijsselbloem - darebbe quello di "dare ordine a Draghi e alla BCE di far salire lo spread, per portare al fallimento le banche italiane, già riempite di titoli di stato", frasi mai dette dall'olandese ai microfoni di CNBC.

Le parole vere di Dijsselbloem - Nel video autentico in cui l’ex capo dell’Eurogruppo parla ai microfoni di CNBC, viene ribadito come l’Italia non possa permettersi un aumento dei tassi di interesse sui propri titoli di Stato, per non mettere in difficoltà le banche ed i fondi di investimento italiani, detentori a oggi di una forte quantità dei medesimi titoli. Secondo Dijsselbloem la situazione attuale del debito sovrano italiano "ha dei pro e dei contro: uno dei contro è che se ci sono problemi e l’economia implode, questo si ripercuote sull’intera economia. Il pro è che basta che l’Italia lo capisca, che i consumatori lo capiscano, e se tutto va bene si può iniziare un percorso di correzione dall’interno".



La replica del M5s Europa - Con un lungo post pubblicato su Facebook nella mattinata del 2 novembre, il gruppo M5s prova a difendersi dalle accuse di avere manipolato l'intervista, aggiungendo contenuti pretestuosi o faziosi: "Cosa ha detto veramente Dijsselbloem? Nell’intervista rilasciata alla CNBC, l’ex presidente dell’Eurogruppo sostiene che: “se la crisi italiana diventa una crisi più grande... proprio per come l’economia e le banche italiane sono finanziate, sarà una implosione piuttosto che una esplosione”.



E ancora: “l’unico modo per uscirne è che l’Italia capisca tutto questo, i consumatori italiani e gli elettori capiscano ciò, e allora la correzione inizierà ad arrivare, se tutto va bene, dal di dentro”. Queste parole, dette da chi ha gestito le crisi in Grecia e Cipro, sono irresponsabili e rischiano di alimentare la speculazione nei confronti dell’Italia che ha invece i fondamentali economici in salute. Non ci sarà nessuna implosione e chi prefigura questo scenario fa terrorismo finanziario. Nel video che abbiamo diffuso (https://bit.ly/2CWgwMx), realizzato da Pandora TV, sono riportate alcune di queste dichiarazioni e altre considerazioni dell’autore del servizio che nascono da alcuni inoppugnabili dati di fatto. 1. Dijsselbloem non è nuovo a gaffe nei confronti dei Paesi del Sud Europa. Sempre lui in un’altra intervista aveva accusato Italia, Spagna e Grecia di spendere tutti i soldi in alcol e donne. 2. Dijsselbloem, da Presidente Eurogruppo, ha appoggiato il piano di salvataggio della Grecia che ha massacrato milioni di cittadini con tagli a stipendi, pensioni, sanità e istruzione. 3. Sempre lui ha avallato nel 2013 il prelievo forzoso nelle tasche dei risparmiatori ciprioti per salvare le banche. Fare informazione significa anche raccontare queste verità che qualcuno, nostalgico dell’establishment finanziario, vorrebbe occultare".