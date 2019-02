Diciotti, la Giunta dice no al processo per Salvini | Protesta il Pd: "Vergogna"

I senatori del Pd presenteranno una relazione di minoranza sul caso, come conferma uno dei membri della Giunta, Giuseppe Cucca dopo il no degli esponenti del alla proposta di Gasparri. Anche il senatore di Leu Pietro Grasso annuncia una relazione. L'intera Aula dovrà quindi pronunciarsi sulla decisione della Giunta. Nel caso in cui non si fosse presentata alcuna proposta contraria a quella approvata, l'assemblea avrebbe potuto darla per approvata senza sottoporla di nuovo al voto.