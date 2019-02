Diciotti, Di Stefano: "No all'autorizzazione a procedere"

L'autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso Diciotti "non va concessa" secondo il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5s). L'esponente del governo spiega infatti che si è trattato di una decisione collegiale del Consiglio dei ministri e aggiunge: "Credo che non saremmo dovuti arrivare a questo perché Salvini avrebbe dovuto rinunciare al voto e farsi processare. Noi voteremo sì se il responso online andrà in questo senso".