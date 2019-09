Di Maio vedrà ministro Esteri francese: "Insieme su sfide comuni"

Luigi Di Maio ha espresso la volontà di incontrare al più presto il ministro degli Esteri francese per discutere in modo positivo e costruttivo delle comuni sfide a livello europeo e internazionale. E' quanto fanno sapere fonti della Farnesina in risposta alla lettera, inviata al leader del Movimento 5 Stelle, in cui Jean-Yves Le Drian auspicava relazioni "più costruttive rispetto al passato".