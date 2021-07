Di Maio: valutare agevolazioni fiscali per export extra Ue

Per rilanciare il Made in Italy Luigi Di Maio valuta "agevolazioni fiscali sulla quota parte di fatturato delle imprese connesso all'internazionalizzazione su mercati extra-Ue". Lo ha spiegato lo stesso ministro degli Esteri intervenendo a un evento a Ischia. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è di rendere permanenti e strutturali le politiche adottate in questa congiuntura per rafforzare il posizionamento della nostra imprenditoria all'estero".