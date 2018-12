"Ops! Questo con il buon vecchio 3310 non sarebbe mai successo... Voi ce l'avevate?". A postare queste parole insieme all'immagine di uno smartphone in frantumi è il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. Dopo diversi post nei quali l'alleato Matteo Salvini mostra stralci di vita quotidiana, il leader pentastellato sceglie di toccare le corde della "nostalgia" hi-tech, facendo l'elogio di uno degli oggetti iconici degli anni 2000, il Trentatredieci della Nokia, uno dei cellulari di maggior successo della storia.

L'inaspettato amarcord ha lasciato di stucco molti dei suoi follower: in quasi 2mila hanno commentato dividendosi tra critici e simpatizzanti. Tanti raccontano la propria esperienza con l'indistruttibile modello della Nokia ("Non dargli retta Luigi, e comunque sia benedetto il 3310, con il quale però non avresti potuto postare questa foto!"), ma altrettanti criticano l'esponente di governo per un post giudicato adolescenziale o inappropriato ("Uno il telefono l’altro il grande fratello.. chiamate l’Onu ve prego" e anche "Dal governo del cambiamento... al cambiamento dello schermo").