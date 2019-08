Di Maio: "Se la Lega vuole altri ministeri li chieda ma stop attacchi"

Se i "continui attacchi" della Lega agli alleati del M5s servono per "ottenere qualche ministero in più", allora "lo chiedano pubblicamente". Così il vicepremier e leader M5s, Luigi Di Maio, torna sulle polemiche con Salvini, e spiega che "non si può stare al governo con l'atteggiamento da opposizione". Di Maio ribadisce quindi che "se il cavallo di battaglia della Lega è la flat tax, ci aspettiamo da loro i miliardi che servono per farla".