Di Maio: per le comunali 2021 spero in un'intesa complessiva

"I nostri iscritti hanno chiaramente detto di volere evolvere facendo evolvere il Movimento". A dirlo è Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed esponente M5s, in merito alla consultazione su Rousseau. "In quasi 10 anni è cambiato il mondo ed è cambiata l'Italia - spiega -. Non credo sia il momento di fare previsioni, ma è evidente che ora si possono porre le basi anche per le comunali del 2021: spero che ci possa essere una intesa complessiva".

"Credo, come diceva Nenni, che l'immobilismo giovi alla conservazione, che l'alimenti e se ne alimenti - sottolinea Di Maio in un'intervista a La Stampa -. L'attesa è corrosiva per una democrazia parlamentare, bisogna mostrarsi capaci di reagire, di maturare mentre anche gli scenari internazionali intorno a noi evolvono. Penso alla guerra dei dazi, alle tensioni Washington-Pechino, alle nuove minacce, ibride e mutevoli nel mediterraneo e non solo, che inevitabilmente devono spingerci a un rafforzamento dell'Ue e delle sue istituzioni, salvaguardando i valori propri di ogni Stato. Sono tutti elementi che una forza politica come la nostra, che nel 2018 ha raccolto 11milioni di consensi, ha il dovere di cogliere".