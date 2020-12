Di Maio: "Pagare contributi 2021 per autonomi in difficoltà"

di maio

Luigi Di Maio lancia una proposta per aiutare le partite Iva messe in ginocchio dal Covid. "Il 2021 anno bianco per gli autonomi che hanno un reddito fino a 50mila euro l'anno e che hanno registrato un calo del 33% del proprio fatturato durante il lockdown. Per tutto il 2021 dovrà essere lo Stato a farsi carico dei contributi". "E' una misura fondamentale a cui stiamo lavorando anche grazie alle opposizioni", ha aggiunto Di Maio.