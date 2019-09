Di Maio: "Ok alla green economy, ma bisogna dare tempo alle aziende"

Luigi Di Maio si è detto "assolutamente d'accordo" col premier Giuseppe Conte sulla ricerca di una leadership italiana nella green economy. "Ma - ha precisato parlando accanto a lui a New York, alla vigilia dell'assemblea generale dell'Onu - ci sono dei processi di transizione da mettere in moto, è importante che non ci creino degli shock: dobbiamo dare il tempo alle persone di adeguare i propri stili di vita e alle aziende di potersi convertire".