Di Maio: "O taglio stipendi parlamentari o problemi in maggioranza"

Il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato che martedì o mercoledì sarà depositata "la proposta di legge che taglia lo stipendio a tutti i parlamentari". Parlando durante l'evento di chiusura della campagna elettorale del candidato presidente della Regione Abruzzo per il M5s, Sara Marcozzi, alle elezioni regionali di domenica, Di Maio ha avvertito la Lega: "O si approva entro aprile in Senato o per noi è un problema stare in questa maggioranza".